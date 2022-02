O noua fotografie oficiala realizata la inceputul saptamanii, la Sandringham, care marcheaza 70 de ani de la ascensiunea pe tron a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost publicata de Palatul Buckingham. Regina apare aici surazatoare, imbracata intr-o rochie verde deschis. Ea poarta doua brose in forma de frunze de iedera, oferite de mama sa, Regina Mama, cu ocazia implinirii a 21 de ani. Are, la gat, colierul de perle cu trei siraguri pe care il poarta des, cadou de la tatal ei, regele George al VI-lea. In dreapta ei este asezat pe o mica masa, un portret al regelui, care a murit la…