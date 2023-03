Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Jean Gavril nu au mai stat pe ganduri și au trecut la fapte. Cei doi concurenți de la America Express - Drumul Aurului au facut dansul mirilor dupa nunta. Ei s-au sarutat dupa ce s-au casatorit.

- Povestea de dragoste dintre Audrey și Alex Chowbay a inceput atunci cand cele doua se pregateau sa devina insoțitoare de bord, relateaza Insider. Patru ani mai tarziu, stewardesele s-au hotarat sa se casatoreasca intr-un muzeu al aviației din Texas de fața cu mai multe avioane care au fost decorate…

- Puya și Melinda au avut parte de intamplari neobișnuite la America Express. Cuplul a gasit cazare in casa unei familii de vrajitori, iar acesta le-a povestit despre familia sa. Artistul a ramas fara cuvinte vazand ce tatuaje are barbatul care i-a primit in locuința.

- Jean Gavril, concurentul de la America Express - Drumul Aurului, se mandrește cu o familie minunata. Artistul are o soție superba și o fiica minunata. Hai sa vezi cum arata persoanele la care s-a gandit fara oprire in aventura din Mexic.

- In ediția din aceasta seara de la America Express, s-a dat marea „batalie” pentru cea de-a doua amuleta. Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor au intrat in aceasta cursa, care a dat startul unor posibile rivalitați.

- Jennifer Lopez a declarat in cadrul emisiunii lui Jimmy Kimmel, de miercuri, ca a suferit de PTSD (stres posttraumatic) inainte de a se casatori cu Ben Affleck. Artista de 53 de ani a explicat ca deoarece logodna anterioara „s-a destramat”, ea s-a tot intrebat daca a doua lor incercare de a se casatori…

- Fericire mare pentru Teodora și Alex de la „Insula Iubirii”. Cei doi foști concurenți ai sezonului șase s-au casatorit religios, in urma cu puțin timp. Chiar daca povestea lor de dragoste a fost una destul de controversata in cadrul emisiunii, cei doi au decis sa iși spuna marele "DA". Chiar fosta concurenta…