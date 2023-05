Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, l-au surprind pe Daniel Pancu alaturi de copiii sai la o terasa din București. Pentru scurt timp, antrenorul a plecat și a mers la cumparaturi alaturi de soția sa, semn ca este dedicat familiei.

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro l-au surprins pe Adrian Minune alaturi de familia sa. Toți membri au mers la un restaurant și au petrecut timp impreuna, iar imaginile de mai jos va arata totul.

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro l-au surprins pe mijlocașul de la Rapid București alaturi de iubita sa. Cei doi s-au plimbat prin parc, apoi au stat mai mult timp pe banca, oferindu-și atenție și facand gesturi de tandrețe.

- Manuela Fedorca are 49 de ani, dar parca timpul a stat in loc pentru fosta solista de la noi. Chiar daca și-a incheiat activitatea in domeniul muzicii, domeniu ce a consacrat-o ani la rand, iata ca vedeta a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, chiar de catre paparazzi SpyNews.ro intr-o ipostaza de…

- Gino Iorgulescu a fost surprins, in urma cu puțin timp, de catre PAPARAZII SpyNews.ro. Camerele de filmat l-au luat, din nou, in vizor pe președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Va aratam imaginile momentului cu Gino Iorgulescu, la cateva sapotamani dupa ce fiul sau, Mario, a fost condamnat la inchisoare.

- Pare ca au dat uitarii trecutul cu neințelegeri și acum se bucura de un prezent in trei. Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost surprinși, in urma cu puțin timp, de catre PAPARAZZII SpyNews.ro impreuna. Aceștia se aflau la o plimbare, pe strazile din Capitala, alaturi chiar de fetița pe care cei doi…

- Ovidiu Petre a intrat, de curand, in atenția paparazzi-lor SpyNews.ro, care l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua intr-o ipostaza demna de urmat. Fostul mijlocaș al echipei din București este un tata cum rar mai vezi. In compania soției,dar și a copiilor, acesta a fost vazut intr-un mall din…