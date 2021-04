Stiri pe aceeasi tema

- Deși toata lumea credea ca are o viața perfecta, Cristina Ich, una dintre cele mai apreciate influencerițe, traiește in suflet cu o durere de nedescris. Iubita lui Alex Pițurca a fost abandonata de tata, atunci cand avea doar doi ani. Iata ce declarații dureroase a facut vedeta despre acest episod trist…

- Cristina Ich e una dintre cele mai apreciate influencerite de la noi, dar iata ca deși o vedem mereu cu zambetul pe buze și mereu plina de energie, iata ca și ea are momente mai puțin bune. Celebra vedeta din online a izbucnit in plans pe Instagram, dupa ce le-a destainuit fanilor ca nu banii sunt fericirea.

- Noul an vine cu noi schimbari in cazul Cristinei Ich! Vedeta s-a apucat de renovari in apartamentul ei și a partenerului de viața, fiind nemulțumita inca de la inceput de bucataria ei. Iubita lui Alex Pițurca a transformat casa in șantier.

- Vestea pe care fanii Cristinei Ich nu credeau ca o vor auzi vreodata. Frumoasa bruneta iși schimba numele din buletin. Care este motivul pentru care soția lui Alex Pițurca a luat aceasta decizie. Faimosul influencer i-a luat exemplul lui Dorian Popa. Cum o va chema de acum incolo pe Cristina Ich. Cristina…

- Cand nu mai poți, poate Nicoleta Liceu! Focoasa bruneta a demonstrat ca nu este experta doar in gatit, ci și atunci cand vine vorba despre mașini. Cum a dat clasa tuturor barbaților celebra bruneta? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din…

- Delia a acordat recent un interviu, in care a vorbit și despre colegul ei, Mihai Bendeac. Vedeta nu a avut nicio reținere și a criticat stilul vestimentar al acestuia, spanand ca este „foarte trist”. „Bendeac se imbraca foarte trist. Nu e ca și cand nu ii spun asta mereu. Cel mai trist, ever. Nu e o…

- Atunci cand vine vorba de parinți fiecare ar face orice pentru aceștia, dar iata ca pentru a o ajuta pe mama sa, Ramona, soția lui Marius Copil, chiar a incalcat și regulile de circulație in plina zi. Cum a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro!