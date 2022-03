Stiri pe aceeasi tema

- Experții trag un semnal puternic de alarma cu privire la criza ce va lovi Romania. Deja au aparut primele semne! Toți cei care au investit sau și-au propus sa iși investeasca banii in acest domeniu ar putea avea mari probleme, din cauza crizei aparute in urma razboiului din Ucraina. Romanii care…

- Dividendul propus a crescut la 1,25 euro pe actiune (+66,7%), anunta asiguratorul. ”Volumul total al primelor, de 11 miliarde de euro, a depasit cu 5,5%, respectiv cu peste 574 milioane de euro, valoarea inregistrata in anul anterior. Totodata, a fost atins pentru prima data pragul de 11 miliarde de…

- ​Danemarca s-a calificat în semifinalele Campionatului European de handbal masculin, în timp ce Franța a profitat de înfrângerea suferita de Islanda și a urcat pe locul secund în clasamentul Grupei Principale I.Rezultatele înregistrate luni în Grupa Principala…

- Islanda a furnizat marea surpriza a zilei la handbal masculin: a învins categoric reprezentativa Franței în Grupa Principala I din cadrul Campionatului European. Tot sâmbata, Olanda a câștigat meciul cu Muntenegru, în timp ce Danemarca s-a impus în fața Croației.Aceasta…

- Franța, Danemarca, Muntenegru (I), Spania, Suedia și Norvegia (II) au obținut victorii, joi, în primele meciuri din Grupele Principale ale Campionatului European de handbal masculin din Ungaria și Slovacia.Rezultatele înregistrate joi:​Grupa Principala I:Muntenegru vs Croația…

- Portarul echipei nationale de handbal a Romaniei, Yuliya Dumanska, a anuntat, duminica, pe Instagram, ca din vara va juca la echipa CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud.Potrivit Agerpres Dumanska (25 ani), nascuta in Ucraina, a primit cetatenia romana in 2016 si joaca in prezent la campioana Croatiei, Podravka…

- Intre timp, ancheta privind tragedia provocata de polițist continua, pentru ca acesta inca nu a fost pus sub acuzare. Nici expertiza tehnica a autospecialei nu a fost efectuata, pana vineri la pranz, pentru ca, potrivit Realitatea Plus, procurorii nu și-ar fi dat acordul.Aceeași sursa indica faptul…

- Dupa o desparțire scandaloasa, cu avocat, acum e din nou fericita. Cunoscuta influencerița e intr-o relație și a postat prima imagine alaturi de iubit. Fanii au crezut ca e mult mai in varsta decat ea și de asta il ține ascuns.