- Imagini cu puternic impact emotional in Rusia. Un sofer care ar fi adormit la volan, a ajuns cu mașina pe trotuar și a lovit in plin sase pietoni, printre care 3 copii. Nenorocirea s-a produs in apropiere de orasul Anapa.

- Imagini șocante la Orșova, unde un caiac cu patru tineri a fost lovit in plin de o șalupa de mare viteza. Momentul a fost suprins de turiștii care erau intr-o alta ambarcațiune. De altfel, pasagerii care au filmat momentul i-au recuperat pe cei patru baieți din caiacul rupt in doua și rasturnat in urma…

- Banca Centrala a Chinei a solicitat bancilor și instituțiilor de plata din China sa nu mai ofere o gama larga de servicii de criptomonede clienților, inclusiv deschiderea de conturi, tranzacții și decontari. Banca Centrala ar fi intervievat cinci banci, Banca Agricola din China, China Construction…

- Tornada care a lovit in acest weekend localitatea Beauraing din sudul Belgiei a lasat in urma acoperisuri smulse, geamuri sparte, masini avariate, dar si saptesprezece persoane au suferit rani usoare.

- PAS este, din nou, invinuit, ca folosește in campania electorala imagini cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, „ceea ce este o incalcare a legii, iar cheltuielile pentru tiparirea acestor materiale nu sunt reflectate in raportul financiar al formațiunii”. Partidul Acasa Construim Europa a depus…

- Concursul nu a facut decat sa scoata la suprafața starea „inspaimantatoare” a toaletelor din scolile rusești. Brandul de produse de curațare Domestos a anunțat caștigatorii concursului pentru cele mai proaste toalete din Rusia. Reacțiile pe social media au fost extrem critice in timp ce au aparut zeci…