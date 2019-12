Imagini incredibile filmate într-o sală de clasă. Un elev aruncă în capul profesorului coşul de gunoi VIDEO Intr-o complicitate totala, unul dintre elevi filmeaza, iar celalalt, care avea cosul pregatit, il arunca direct la tinta, in capul profesorului, apoi sta linistit ca si cum nimic nu s-a fi intamplat. Avand in fata complicitatea liceenilor, profesorul nu a putut afla cine a fost faptasul pana ce imaginea nu a devenit virala, insa comentariile pe marginea aceste scene au curs cu nemiluita. "E o rusine! Ar trebui exmatriculat direct!", "Nu e amuzant, e lipsa de respect si de educatie din partea parintilor. Generatiile care vin sunt din ce in ce mai putin lipsite de respect", sunt doar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

