Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat si alta a fost ranita dupa ce autoutilitara in care se aflau a fost lovita de un tren, la trecerea la nivel cu calea ferata, in localitatea Scheia, a informat, vineri, Inspectoratul pentru...

- Scandal in comuna Fitionești pentru „o amarata de caruța plina cu craci uscate“, dupa cum afirma primarul Iordache Cazacu. Un echipaj mobil al Jandarmeriei Vrancea a oprit ieri doua caruțe cu lemne pentru care proprietarii animalelor nu aveau documente de proveniența.Jandarmii le-a intocmit procese…

- In paginile cotidianului Monitorul de Suceava ati avut ocazia sa descoperiti povesti de succes ale tinerilor suceveni care, in ciuda presiunii timpului, a unei competitii acerbe, sunt capabili de performanta, sunt creativi si reusesc sa faca diferenta. Oamenii fac diferenta. Auzim de multe ori ...

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii galatene Matca. Una dintre victime a ajuns sub o autoutilitara care s-a rasturnat dupa ce a lovit puternic din spate o caruta.

- Un barbat a murit, iar soția și fiul sau au ajuns la spital, dupa ce caruța in care erau a fost spulberata intr-o localitate din Braila de un camion condus de un șofer turc, potrivit Mediafax.Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, pe DJ 211 A, in localitatea Viziru. Potrivit…

- TRAGIC… O autoutilitara a facut prapad pe sosea, la intrare in satul Dumesti. Un minor de 16 ani din comuna Bacesti si-a pierdut viata in seara de vineri, 1 noiembrie, intr-un grav accident rutier petrecut dinspre Todiresti. O autoutilitara condusa de un sofer de 33 de ani, din Suceava, care mergea…