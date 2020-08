Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut în aceasta saptamâna, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza vineri France Presse, citata…

- Cel puțin 300.000 de oameni au fost stramutați din casele lor dupa explozia devastatoare care a avut loc, marți, in capitala libaneza, Beirut, spun guvernatorul orașului Marwan Abboud, citat de CNN.

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Explozia produsa in portul din Beirut ar fi izbucnit din cauza nitratului de amoniu. Declaratia a fost facuta de premierul libanez Hassan Diab, iar reprezentantii Ambasadei Statelor Unite din Beirut au anuntat ca exista informatii ca explozia a eliberat u gaz extrem de toxic in aer. Cu toate acestea,…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei in Republica Libaneza, s-a autosesizat in urma exploziilor produse marți seara in zona portuara a orașului Beirut și a intreprins, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile locale pentru informații cu privire la cetațenia și identitatea…

- O explozie puternica a zguduit capitala libaneza Beirut, relateaza site-ul Russia Today. Pe rețelele de socializare au aparut imagini inregistrari cu deflagrația, care a provocat pagube semnificative.Explozia a avut loc in portul din Beirut, iar mai multe cartiere au fost zguduite.

- O explozie urmata de incendiu a avut loc vineri dupa-amiaza la fabrica de armament de la Cugir. In urma evenimentului, doua persoane au fost ranite, dintre care o femeie, cu arsuri pe aproximativ 40% din suprafața corpului, și o alta cu arsuri la un membru superior, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…