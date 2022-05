Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Nicolae al celor doua Americi impreuna cu Preasfințitul Parinte Iustin al Maramureșului și Satmarului vor sfinți duminica, 1 mai, biserica din lemn construita in stil maramureșean de comunitatea parohiala din Long Valley, New Jersey. Ridicata pentru a celebra Centenarul Marii Uniri, biserica…

- In luna mai a.c. Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, se va afla in mijlocul comunitaților romanilor din Statele Unite ale Americii și Canada, unde va participa la mai multe evenimente…

- Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, la invitația parintelui paroh Alexandru Cotuțiu, a sfințit crucile care vor fi inalțate pe biserica noua, aflata in constructie, din Sauca, județul Satu. De asemenea, Preasfinția Sa a binecuvantat cele trei clopotele. Lacașul de cult…

- Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a primit cu ospitalitate la Reședința Episcopala din Baia Mare vizita Roksolanei Pidlasa, deputat in Parlamentul Ucrainean și membra in Comisia de Dezvoltare Economica, care se ocupa de facilitarea donațiilor venite in zona Transcarpatica,…

- Duminica, 20 martie 2022 (a doua din Postul Mare, a Sfantului Grigorie Palama), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului liturghisește și predica la Manastirea „Izvorul Tamaduirii” Mariuș, Protopopiatul Satu Mare. Duminica, 20 martie 2022, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul,…

- Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a primit, miercuri, 16 martie, la reședința Centrului Eparhial, delegația Consiliului Mondial al Bisericilor din Geneva, care se afla intr-o vizita oficiala in Romania. Delegația a fost formata din: Dr. Isabel Apawo Phiri, Deputy General…

- Arhimandritul Serafim Man, fost stareț al Manastirii Rohia, a fost pomenit duminica, dupa Sfanta Liturghie, de Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului și de Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al eparhiei. Parintele Episcop a spus ca, primindu-l pe…