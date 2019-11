Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei aeriene Turkish Airlines a fost avariat in timpul aterizarii pe Aeroportul Odesa, dupa ce roțile frontale ale aeronavei au fost distruse la impactul cu pista, informeaza Business Insider, potrivit Mediafax.Partea din fața a avionului, un Boeing 737-800, a fost avariata,…

- Accident aviatic in Argentina. Cei doi pasageri ai aeronavei de mici dimensiuni au murit in urma impactului. Un incendiu urmat de o explozie le-au fost fatale celor doi pasageri. loading...

- Delegația Romaniei a ajuns in jurul orei 14:00 la Torshavn, acolo unde selecționata lui Cosmin Contra va infrunta sambata Insulele Feroe. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45.…

- Un avion al companiei Ethiopian Airlines a efectuat marti dimineata o aterizare de urgenta la Dakar din cauza unui incendiu la un motor; cei 90 de pasageri si echipajul sunt in siguranta, au anuntat...

- Un avion s-a prabușit, la aterizare, in apropiere de aeroportul din Livov, Ucraina. Aeronava zbura din Italia spre Turcia, iar in urma accidentului au decedat cel puțin patru persoane, anunța...

- O cursa a companiei Wizz Air pe ruta Londra-Bucuresti a fost nevoita sa aterizeze de urgenta in Frankfurt joi noapte din cauza unor pasageri romani care s-ar fi aflat sub influenta drogurilor. Unuia dintre ei i s-a facut rau, in timp ce celalalt, incoerent si violent, a amenintat echipajul si pe ceilalti…

- Este vorba despre un avion usor de atac, de tip CASA C-101, folosit pentru antrenamente. Aeronava s-a prabusit in mare in apropierea localitatii La Manga, in jurul orei locale 07.38, potrivit Reuters. Pilotul este un instructor de zbor, au anuntat autoritatile, care precizeaza ca el se afla singur in…