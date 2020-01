Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele update-uri de pe retelele de socializare arata o imagine de cosmar din epicentrul focarului de coronavirus, Wuhan. Oamenii difuzeaza filmari cu cadavre care zac pe jos in spitale, pacienti tratati direct pe strada din cauza supraaglomerarii din unitatile sanitare, medici si asistente care cedeaza…

- Trupul neinsuflețit al unui copil a fost descoperit in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, intr-o construcție nefinisata din municipiul Orhei. Polițiștii din Orhei il suspecteaza de crima pe un alt copil in varsta de 14 ani.Potrivit deschide.

- Descoperire macabra, la Anenii Noi. Cadavrul unui barbat de 64 de ani a fost depistat pe malul râului Nistru, în satul Telița. Trupul neînsuflețit al victimei a fost observat de un trecator care a alertat imediat poliția. Ofițerul de presa al IGP, Mariana Bețivu a declarat…

- Descoperire șocanta, sambata dimineața, intr-un parc din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie a fost descoperita fara suflare, așezata pe o banca, in apropierea stației de metrou.In urma unei sesizari la 112 primite in jurul ore 08.00, polițiștii s-a deplasat in Parcul Pacii din București. Aici au descoperit…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 52 ani a fost gasit, miercuri, intr-o rapa, in apropierea unei stane de pe raza localitatii Mititei, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Sesizarea la 112 a fost facuta in cursul dupa-amiezii de…

- Un urs lovit, sambata seara, de un autoturism, la iesirea din localitatea Praid, judetul Harghita, a fost lasat sa sufere toata noaptea pe marginea drumului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca ursul a fost lovit de un autoturism…

- Sambata seara, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, pe DN66, s-a produs un accident care a bagat in spital cinci persoane. Poliția a precizat ca accidentul a fost provocat de un șofer beat, care a facut o depașire riscanta și a lovit alta mașina.

- Cadavrul unui barbat a fost depistat, ieri, intr-un apartament de pe strada N.Dimo din Capitala. Potrivit politiei, pe corpul victimei, in varsta de 60 de ani, au fost gasite semne de moarte violenta.