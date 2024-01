Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta interna la Spitalul Barlad, dupa ce un brancardier si o infirmiera au fost filmati in timp ce bruscheaza un batran. Acesta a ajuns in urgenta si abia se tinea pe picioare. Cei doi angajati care apar in imaginile difuzate in spatiul public, sunt un brancardier si o infirmiera. Ei trebuie…

- Conducerea Spitalului Municipal Barlad anunta ca a dispus deschiderea unei anchete interne dupa ce doi angajati ai unitatii sanitare au fost filmati in timp ce bruscheaza si ii vorbesc urat unui batran care a ajuns in urgenta si care nu se putea tine pe picioare.

- Rusia a difuzat joi seara ceea ce ea sustine ca sunt primele imagini de la locul unde, cu o zi inainte, s-a prabusit un avion militar rus, langa frontiera ucraineana, avion ce avea la bord, potrivit Moscovei, 65 de prizonieri ucraineni, informatii pe care Kievul incearca sa le elucideze, transmite AFP.Intr-o…

- Un barbat din București a șocat pe toata lumea, dupa ce a dat dovada de un teribilism care i-a pus viața in pericol. S-a urcat pe tamponul metroului, in timp circula cu 80 km/h și s-a filmat. Avea in mana o sticla de alcool. Cazul a pus in alerta autoritațile.

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) s-a autosesizat in legatura cu decesul, la un scurt interval de timp, a doi copii din orașul Caușeni. „Cazul este investigat de poliție, iar in paralel se desfașoara o ancheta interna, care va elucida circumstanțele celor doua decese”, au scris reprezentanții…

- Seful Mossadului s-a intalnit ieri cu premierul Qatarului, potrivit unor surse ale presei internationale, care scrie ca Israelul pare sa fi reluat negocierile privind eliberarea ostaticilor capturati de Hamas. Peste 100 de persoane au fost eliberate de gruparea terorista in timpul unei perioade de incetare…

- "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, de 50 de ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca soacra sa s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc situat pe bulevardul Bucuresti si se afla in stare de inconstienta. In temeiul sesizarii, la fata…