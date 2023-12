Imagini cu soldaţi israelieni dând foc la alimente, vandalizând un magazin şi jefuind case particulare din Gaza. Ce spune armata israeliană Tensiunea atinge cote paroxistice. Soldații israelieni sunt acuzați ca se comporta ca niște salbatici. Ei nu s-ar limita doar la operațiuni militare obișnuite ci au trecut la tactica de distrugere totala a tot ce inseamna palestinian. Mai multe videoclipuri care circula online si care au fost analizate de CNN arata soldatii israelieni din Gaza comportandu-se in mod agresiv si lipsit de respect fata de populatia civila, in timp ce alte filmari arata soldati care jefuiesc case particulare, distrug proprietati civile si folosesc un limbaj rasist si plin de ura. Un soldat israelian se uita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

