Imagini cu o cursă de cai organizată pe o autostradă din Irlanda, în toiul nopții: „Abuz îngrozitor” Videoclipul tulburator, in care se vad trei atelaje intrecandu-se pe autostrada M3, langa Dublin, capitala Irlandei, și care arata cum așa-zișii driveri biciuiesc nemilos caii a fost difuzat de Animal Law Ireland, o organizație care apara drepturile animalelor, relateaza Mirror . Trei atelaje se intrec in toiul nopții pe autostrada M3, intre Dublin și Meath. Videoclipul, filmat dintr-o mașina care se afla in spatele driverilor din sulky, a fost distribuit pe scara larga pe rețelele de socializare. Martorii sunt incurajați sa contacteze Garda, poliția naționala irlandeza, in incercarea de a depista… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

