IMAGINI cu grădinița bombardată de către separatiștii pro-ruși din Lugansk In dimineața zilei de joi, 17 februarie, trupele Federației Ruse au efectuat bombardamente de artilerie in satul Stanița Luganska, regiunea Lugansk, lovind in plin o gradinița! Doi angajați ai instituției au fost raniți, informeaza site-ul Censor.net.ua . „Cu un cinism incredibil, forțele de ocupație ruse au bombardat satul Stanița Luganska din regiunea Lugansk. Ca urmare a folosirii de catre teroriști a artileriei grele, obuzele au lovit o gradinița. Trupele aliate au evacuat prompt civilii la adaposturi”, anunța Operațiunea Forțelor Comunale pe pagina sa de Facebook . Și Misiunea Umanitara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

