Imagini cu aterizarea de urgenţă în Atlanta a unui avion al companiei Delta Airlines VIDEO Avionul, de tip Airbus A33, au trebuit sa se intoarca la Aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta dupa ce la scurt timp dupa decolare au depistat fum la motorul din partea dreapta. Incidentul, la o zi dupa ce un pasager a decedat in urma exploziei unui motor.



Pilotii au reusit sa aterizeze fara mari probleme si nu s-au inregistrat victime.



Dupa aterizare, echipele de pompieri au actionat pentru stingerea incendiului.



Compania aeriana a confirmat ca zborul Delta 30 de la Atlanta la Londra, din data de 18 aprilie, a trebuit sa se intoarca din drum dupa ce, la cateva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a început sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News. Avionul, de tip Airbus A33, au trebuit sa se întoarca la Aeroportul Hartsfield-Jackson…

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a inceput sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News.

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a inceput sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News. Avionul, de tip Airbus A33, au trebuit sa se intoarca la Aeroportul Hartsfield-Jackson din…

- Presa a aflat din ce cauza a murit pasagera aflata in avionul al carui motor a expodat in aer. Potrivit medicilor citați cauzele decesului sunt traumele suferite la nivelul capului, gatului și corpului. In plus, femeia ar fi fost lovita și de mai multe tije desprinse din motor, scrie Sky News. Jennifer…

- Unul dintre piloții care a reușit sa faca cat mai ușoara aterizarea avionului Southwest Airlines pe Aeroportul Internațional din Philadelphia are un trecut impresionat in domeniul aviației. Tammie Jo Shults (56 de ani) a fost prima femeie pilot de vanatoare din Marina SUA, ea fiind experta in pilotarea…

- Robert Sumwalt, presedintele Comitetului National pentru Siguranta Transporturilor, a afirmat ca o persoana a murit in urma incidentului, iar alta se afla la spital in stare grava. Avionul, de tip Boeing 737-700, decolase de pe Aeroportul La Guardia din New York cu destinatia Dallas. O explozie s-a…

- Un avion de pasageri al companiei Southwest Airlines a efectuat marti o aterizare de urgenta in Statele Unite dupa o explozie produsa la un motor, informeaza presa americana. Avionul, de tip Boeing 737-700, decolase de pe Aeroportul La Guardia din New York cu destinatia Dallas. …

- Peste o suta de pasageri au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ miercuri, dupa ce Wizz Air a anulat cursa, iar drumurile au fost inchise in județul Constanța din cauza condițiilor meteo – zapada și viscol. Dupa ore intregi de așteptare și nervi intinși, a fost luata decizia…