Cel puțin 12 presupuși criminali au fost batuți pana la moarte și arși in capitala din Haiti. Imaginile arata barbați forțați sa se intinda pe strada inainte de a fi uciși și incendiați in plina zi.

In Haiti, criza umanitara și varsarea de sange au adus un nou moment de groaza, dupa ce cel puțin o duzina de presupuși criminali au fost batuți pana la moarte și arși in plina zi pe strazile din Port-au-Prince, informeaza Mediafax.

