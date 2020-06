Imagini ca-n filme: Cascadorii neintentionate in Constanta! Doua masini s-au ciocnit, iar una s-a dat peste cap. Nu au fost victime (galerie foto plus video)

Stiri pe aceeasi tema

- bull; Doua autoturisme au intrat in coliziune la intersectia strazilor Nicolae Iorga si Mircea cel Batran. Un accident a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta.Au fost implicate doua autoturisme, un Ford si un Volkswagen, la intersectia strazilor Nicolae Iorga si Mircea cel Batran.In urma…

- Un accident rutier, sodlat cu ranirea mai multor persoane, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Mica.Conform ISU Cluj, o autospeciala pentru intervenție rapida și comanda, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost alertate in jurul orei 16.30 ca urmare a unui accident rutier produs…

- Continua accidentele grave pe șoselele din Romania, dupa o perioada de respiro de doua luni, cand au fost instituite restricții de trafic. Patru mașini, intre care doua TIR-uri, au fost implicate, miercuri dimineața, intr-un accident de circulație pe DN7, in comuna Caineni, județul Valcea. Doua persoane…

- Un accident rutier s a produs luni, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta.Un accident rutier intre doua autoturisme s a produs luni dupa amiaza pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, in fata liceului TELECOM. Doua masini au intrat in coliuziune fata spate.La fata locului se afla…

- A fost nebunie totala noaptea trecuta in Constanta si Mamaia.Trei accidente cu masini rasturnate si sase oameni care au avut nevoie de ajutor medical de specialitate.Primul a avut loc, in Mamaia Nord, in jurul orei 20.00.Masina, din motive necunoscute, s a asezat exact cu rotile in sus, in zona cunoscuta…

- Un carambol s a produs vineri, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta. O persoana a fost ranita in urma coliziunii, precizeaza ISU Constanta.Un carambol rutier s a produs vineri, la intersectia dintre bulevardul Alexandru Lapusneanu si strada B.P.Hasdeu. ...

- Salvatorii au fost chemați de urgența la locul unui grav accident rutier, pe raza localitații Slatina Timiș. Au ajuns acolo doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD, de la Caransebeș, precum și doua ambulanțe. The post Grav accident rutier in vestul țarii. Trei…

- Un carambol rutier a avut loc duminica dimineata, la intrare in comuna Cumpana, judetul Constanta. Potrivit martorilor, un sofer baut si fara permis a lovit cinci masini si a fugit de la fata locului."In jurul orei 4 dimineata un nemernic conducand sub influenta alcoolului fara permis de conducere fara…