- Imagini dramatice surprinse de televiziuni dupa cutremurul devastator din Croația fac inconjurul lumii. O ilustrație cu un puternic impact emoțional este reprezentata de momentul in care mai mulți barbați au reușit sa salveze un baiețel de sub zidurile unei cladiri prabușite pe o mașina din orașul Petrinja.…

- Croația a fost zguduita de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,4, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean. Cutremurul s-a produs la ora locala 12.15, in apropiere de capitala Zagreb, conform televiziunii locale N1. Seismul a avut loc la o zi dupa ce Croația a inregistrat alte cutremure,…

- Un cutremur puternic s-a produs astazi in Croația, la ora 12.20. Seismul a avut magnitudinea de 6,3 pe scara Richter și s-a produs la 46 de kilometri de Zagreb. A avut loc la o adancime de 10...

- Cutremurul de 6,7 grade Rochter s-a resimtit de la Atena si pana la Istanbul. Mai multe cladiri din orasul turcesc Ismir s-ar fi prabusit. Seismul a avut loc la 17 km in largul coastei Ismirului. Cutremurele sunt frecvente in aceasta zona a Turciei, scrie realitatea.net. Prabusirea unui bloc: Potrivit…

- CHIȘINAU, 30 oct – Sputnik. In aceasta noapte, o adevarata serie de cutremure a avut loc in zona Moldovei, inregistrate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cel mai puternic cutremur a avut loc la ora 00:39:36 (ora locala a Romaniei), a avut magnitudinea…

- Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 23:21:42 (ora locala a Romaniei) si s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU. Acesta a avut o magnitudine de 3.9 si s-a produs la adancimea de 140km. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 61km E de Brasov, 71km NE de Ploiesti, 121km…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richer a avut loc, sambata dimineața, in județul Prahova, la o adancime de 64 de kilometri. Seismul s-a produs la ora 09.29 in zona seismica Fagaraș – Campulung, in județul Prahova, potrivit Institutlui Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului…

Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richer a avut loc, sambata dimineața, in județul Prahova, la o adancime de 64 de kilometri. Cutremurul s-a produs la ora 09.29 in zona…