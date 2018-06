Imagini apocaliptice din Turcia. Motivul pentru care șoferii și-au acoperit mașinile cu pături, plăpumi și placaje De frica, oamenii și-au acoperit mașinile cu paturi, covoare, plapumi și placaje, pentru a le feri de gheața. Anul trecut, 10 oameni au fost raniti la Istanbul in timpul unei furtuni care a adus grindina de mari dimensiuni și care a avariat chiar și avioane. Oamenii și-au acoperit mașinile cu paturi, plapumi și placaje, intr-o incercare disperata de a le proteja. Imaginile sunt de-a dreptul acopaliptice. Bucati de gheata cat mingea de golf au lovit cu forta tot ce le-a iesit in cale la Istanbul. Oameni, masini, case. Furtuna cu gheata a adus adevarate fluvii albe pe strazile metropolei in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

