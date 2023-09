Stiri pe aceeasi tema

- Morgile și spitalele din zonele afectate de inundații din Libia sunt copleșite de solicitari, in timp ce mii de oameni sunt disparuți.Numeroase cadavre au ramas pe strazile din Derna, orașul de coasta devastat de inundații, deoarece morgile sunt pline, potrivit CNN. Autoritațile libiene spun…

- Sate și orașe intregi au disparut din cauza inundațiilor apocaliptice in Libia, numarul persoanelor inecate fiind de aproximativ 2.000. Peste 1.000 de cadavre au fost gasite in orasul Derna, a declarat, marti, un ministru al administratiei din estul țarii.

- Cel puțin doua persoane au murit și trei sunt date disparute in centrul Greciei, dupa ce ploile abundente au provocat inundații. Furtuna Danielle, care s-a abatut de luni asupra Greciei, a provocat alunecari de teren, a distrus un pod și a doborat suporți de linii electrice. Marți, o persoana a murit…

- O explozie puternica a izbucnit astazi, intr-un depozit din afara capitalei Rusiei, potrivit informațiilor presei internaționale. In urma acestui incident un val masiv de fum a fost vizibil pe kilometri, iar zeci de persoane au fost ranite. Oficialii locali au spus ca epicentrul exploziei a fost intr-un…

- Ploile torentiale care au lovit vineri, 4 august, nordul si vestul Sloveniei, descrise ca fiind de proportii biblice de echipajele de salvare, au provocat moartea a cel puțin trei persoane și au intrerupt transporturile si alimentarea cu energie electrica. Autoritațile au emis ordine de evacuare pentru…

- Este a patra zi la rand in care ploua torențial in China. Cel putin 11 persoane au murit si 27 sunt date disparute. Alte cateva zeci de mii de persoane au fost evacuate, dupa ce un taifun a provocat inundații de proporții, transmite Reuters.

- Imagini greu de privit au fost surprinse pe o șosea din nord-estul Indiei, acolo unde mai multe mașini au fost lovite in plin de o cadere de pietre de pe munte, in urma carora au murit mai multe persoane. Imaginile au fost surprinse de o camera de bord a unui șofer, fiind foarte greu de […] The post…

- In statul nordic Uttar Pradesh, 119 persoane au murit din cauza bolilor cauzate de caldura in ultimele zile, in timp ce in statul vecin Bihar au murit 47 de persoane, potrivit presei locale si a oficialilor din domeniul sanatatii. Cel mai mare spital din districtul Ballia din Uttar Pradesh nu poate…