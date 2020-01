Stiri pe aceeasi tema

- Imagini apocaliptice au fost surprinse in anumite zone din Australia, unde incendiile de vegetație au lasat in urma peisaje dezolante. Oamenii fug din calea focului, iar pompierii susțin ca ultimele 24 de ore au fost cele mai dificile pe care le-au avut.

- Pink a anunțat pe Twitter ca va dona pentru a veni in sprijinul intervenției pompierilor din Australia. Suma este una consistenta: jumatate de milion de dolari. „Sunt total devastata urmarind ce se intampla in Australia cu aceste incendii groaznice”, a scris Pink, sambata. Australia a chemat 3.000 de…

- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- ​Turneul challenger de tenis de la Canberra, la care participa si Marius Copil, a fost mutat la Bendigo, din cauza incendiilor de vegetatie din Australia, informeaza News.ro. Canberra este afectata de incendiile de vegetatie din Australia, spre deosebire de orasul Bendigo, care va gazdui competitia…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a decretat joi a doua stare de urgența in tot atatea luni in urma caldurii extreme din ultimele zile și a vanturilor puternice care au provocat incendii de vegetatie necontrolate, unele aflate in apropiere de Sydney, potrivit Mediafax.In…

- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in SUA, California, ca exista restricții de circulație rutiera in zona Los Angeles, din cauza incendiilor puternice de vegetație.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza…