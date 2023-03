Stiri pe aceeasi tema

Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, afirma, vineri, intrebata fiind daca Romania nu risca sa intre in colaps financiar din cauza imprumuturilor publice contractate de autoritati, ca tara are resurse si ca nu isi face "niciun fel de grija" cu privire la capacitatea economica a Romaniei.

Liderul senatorilor PNL - Daniel Fenechiu - și șefa interimara a Senatului, Alina Gorghiu, au cerut luni ministrului PSD de Finanțe sa explice de ce OMV scapa de taxa de solidaritate.

Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca in cazul plații taxei de solidaritate de catre OMV Petrom, „daca cineva a greșit, sa spuna ca a greșit", dupa ce compania a transmis ca nu se incadreaza legal in aceasta categorie. Senatorul PNL Daniel Fenechiu spune ca ministrul

PNL a transmis joi intr-un comunicat de presa ca vrea soluționarea de urgența a cazului OMV-Petrom și ca ministerul de Finanțe condus de PSD este instituția responsabila și care trebuie sa prezinte soluții in cazul taxei de solidaritate care ar putea sa nu se aplice OMV Petrom.

"Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbeste in ultima perioada despre noi cresteri de taxe, incalcand un principiu de baza al Codului Fiscal, acela ca mediul de afaceri are nevoie de PREDICTIBILITATE. Coalitia are UN PROGRAM DE GUVERNARE ASUMAT, in care aceste propuneri ale lui Marcel Ciolacu NU SE

Prețul pentru un litru de benzina sau motorina s-a majorat cu 10 bani in mai puțin de o saptamana.,In plus, Petrom a intrat in conflict deschis cu statul roman dupa ce a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate. Dupa scandalul refuzului companiei OMV Petrom de a plati in Romania taxa

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, „s-a mișcat impecabil" in dosarul Schengen, declara la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El susține ca nimeni din partid nu a cerut sa cada capete: „Nu exista o atmosfera de genul sa-l tragem la raspundere pe X, pe Y sau pe Z".