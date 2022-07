Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și prințul mostenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu pumnul, la sosirea presedintelui american in Arabia Saudita, informeaza BBC . Casa Alba a precizat ca Joe Biden incearca sa evite strangerile de mana pentru a se proteja de COVID. Joe Biden a fost criticat din cauza acestei vizite,…

