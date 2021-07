Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a invins-o pe Brazilia, scor 1-0, in finala Copa America 2021, caștigand trofeul pentru prima data din 1993, chiar pe terenul marii rivale. Leo Messi, care a fost golgeterul și cel mai bun jucator al competiției, a caștigat primul trofeu la seniori cu naționala Argentinei, iar copiii sai s-au…

- Argentina a caștigat la limita in fața Braziliei, scor 1-0, adjudecandu-și trofeul cu numarul 15 din istorie in Copa America. Insa e abia primul pentru Leo Messi, jucatorul care și-a pus definitiv amprenta asupra istoriei fotbalului. Imediat dupa flueirul final al partidei, Leo Messi nu și-a putut…

- Lionel Messi (34 de ani) și Neymar (29) au fost numiți cei mai buni fotbaliști de la actuala ediție a Copei America, a carei finala va avea loc in aceasta noapte. CONMEBOL, forul care guverneaza fotbalul internațional din America de Sud, a numit astazi cei mai buni jucatori de la Copa America 2021,…

- Argentina lui Messi va înfrunta Brazilia lui Neymar în ultimul act al Copei America. Starul argentinian s-a aratat bucuros de duelul cu fostul coleg de la Barcelona, dar a ținut sa puncteze și greutațile prin care echipa sa a trecut de-a lungul competiției. Argentina s-a calificat…

- Argentina este in semifinalele Copei America, dupa 3-0 cu Ecuador, la capatul unui meci in care Leo Messi in care a dat un gol și doua pase de gol. Lionel Messi a avut parte de susținere speciala la meciul de la Copa America: cei trei fii ai sai. Thiago, Mateo și Ciro. Aceștia au urmarit meciul cu sufletul…

- ​Argentina s-a calificat în semifinalele Copei America, dupa ce a învins, sâmbata, cu scorul de 3-0, reprezentativa Ecuadorului. Pentru un loc în marea finala, Messi și compania se vor duela cu selecționata Columbiei, care a trecut de Uruguay dupa executarea loviturilor de departajare.La…

- Peru și Brazilia sunt primele doua naționale calificate in semifinalele Copei America. In celelalte doua sferturi de finala se vor infrunta Uruguay cu Columbia și Argentina cu Ecuador. Meciurile vor avea loc in noaptea dintre sambata și duminica. Peru - Paraguay, primul sfert de finala de la ediția…

- Lionel Messi, 33 de ani, se pregatește alaturi de naționala Argentinei pentru un nou turneu de Copa America. Starul argentinian se afla in Brazilia, pentru meciul de deschidere impotriva celor din Chile, de luni noapte. Ediția din acest an ii ofera inca o ocazie lui Messi de a caștiga un trofeu internațional…