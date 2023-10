Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 22 octombrie 2023 a fost organizata la Valea Iașului o sarbatoare dedicata implinirii a 500 de ani de la atestarea documentara a satului Valea Iașului. Organizarea acestui eveniment, la care au participat peste 250 de persoane, venite din toate satele comunei, dar și din București, Pitești,…

- Peste 3.4 tone de deșeuri au fost curațate de voluntarii romani de pe malurile apelor din 5 localitați in cadrul River Cleanup Collective - ampla acțiune de ecologizare transnaționala desfașurata in 16 țari europene. In perioada, 29 septembrie - 1 octombrie, 125 de voluntari din București, Targu Jiu,…

- Zapada de August / First Snow of Summer, lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi vazut in avanpremiera in 21 de orașe din țara, in cinematografele din rețeaua Cinema City, de la ora 19:30. Basmul underground austriac va inchide sezonul de vara…

- Veste uriașa pentru județul nostru! Joi, 21 septembrie, se deschide prima Clinica de Radioterapie și Imagistica din Ramnicu Valcea! “Imi exprim satisfacția ca am reușit sa ne ținem de cuvant datorita acestor oameni care au investit aici sume importante de bani, numai pentru aparatura medicala de inalta…

- Un accident rutier s-a produs intre o autobetoniera și un autoturism pe strada Ramnicu Valcea din municipiul Curtea de Argeș, joi, la pranz. Citește și Patru transporturi cu grinzi trec prin Pitești și BascovDoua femei au suferit cateva zgarieturi. Au fost monitorizate de catre un echipaj SMURD, dar…

- Dupa 5 zile de miniconcediu, romanii aglomereaza șoselele. Se circula bara la bara pe Valea Prahovei, pe Valea Oltului, pe Transfagarașan sau pe Autostrada Soarelui. Situația pe principalele artere rutiere din țara, conform Infotrafic: DN 1 Ploiești – Brașov: coloane de autovehicule intre Nistorești…

