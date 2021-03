Imagine Dragons a revenit cu doua melodii noi, dupa o pauza de trei ani – Follow You & Cutthroat

Imagine Dragons a revenit in forta cu doua melodii lansate in acelasi timp. Piesele “Follow You” si “Cutthroat” vin insotite de doua video-uri cu versuri. Muzica noua vine la o distanta de trei ani de albumul lansat de catre trupa in 2018 – “Origins”. Track-ul “Follow You” este produs de catre Joel Little si prezinta o poveste de dragoste pe note de chitara. Vocalistul Dan Reynolds a compus melodia intr-o perioada sensibila din casnicia sa: un posibil divort care a fost oprit de un mesaj primit de la sotia lui. Acel mesaj personal, primit de catre Dan, i-a adus din nou impreuna pe cei doi. Cea…