Ilinca Vandici se confruntă cu probleme neaşteptate: "Mă linişteste gândul ca mai e doar puţin" „Gata, am aflat... e Mercur retrograd... De aici mi se trage astenia, starile, nemulțumirile, agitația... Ma linișteste gandul ca mai e doar puțin pana pe 10 Martie și totul revine la normal... Resimțiți și voi treaba asta astrologica sau sunt singura????", a scris vedeta pe Instagram. Fanii au reacționat imediat, unii spunand ca se afla in aceeași situație, iar alții exprimandu-și ingrijorarea pentru vedeta lor favorita. „Bine ca ne-ai anunțat...sa știu și eu de unde starile astea nasoale...in rest tot superba ești.", a scris un fan. Ilinca prezinta una dintre cele mai populare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

