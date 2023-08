Ilie Șerbuc, suspectul la crima din Bereceni, adus în țară Ilie Șerbuc – barbatul suspectat ca a ucis o pe fata de 12 ani și i-a ascuns corpul in lada canapelei, a fost preluat din Olanda de catre Poliția Romana, iar azi a ajuns in țara. „La data de 22 august 2023, o escorta din cadrul Poliției Romane a preluat, din Regatul Țarilor de Jos, un barbat, de 37 de ani, din județul Suceava, care era urmarit internațional. La data de 7 iunie 2023, fața de acesta, Tribunalul București a emis un mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile, sub aspectul savarșirii infracțiunii de omor. Escorta din cadrul Poliției Romane a ajuns in cursul acestei zile, pe Aeroportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

