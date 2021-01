Stiri pe aceeasi tema

- Adi Popa (32 de ani) s-a desparțit de FC Voluntari, dar nu duce lipsa de oferte. Dorit de o echipa din strainatate, mijlocașul se va pregati in perioada urmatoare cu Academica Clinceni. Anunțul a fost facut astazi de catre Ilie Poenaru, tehnicianul revelației din Liga 1. Antrenorul a confirmat ca Adi…

- Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, dupa 1-1 cu Dinamo, ca rezultatul meciului este unul multumitor pentru el, potrivit news.ro. "Ne doream toate punctele, dar dupa aspectul jocului e ok un punct, pentru ca am intalnit o echipa foarte buna, o echipa cu calitate…

- Antrenorul formatiei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu este interesat de clasamentul Ligii I, chiar daca formatia sa ocupa in acest moment pozitia a cincea, fiind preocupat de jocul si atitudinea fotbalistilor sai. "Noi nu urmarim clasamentul…

- Antrenorul formatiei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu este interesat de clasamentul Ligii I, chiar daca formatia sa ocupa in acest moment pozitia a cincea, fiind preocupat de jocul si atitudinea fotbalistilor sai. "Noi nu urmarim clasamentul in mod…

- Ilie Poenaru, 44 de ani, antrenorul celor de la Academica Clinceni, explica modul in care funcționeaza echipa lui uimitoare, care a promovat, a ramas in prima liga in mod surprinzator și a ajuns acum pe locul al patrulea. - In transfermarkt, doar trei formații sunt mai ieftine decat a dumneavoastra:…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste o victorie in meciul din deplasare cu FC Hermannstadt pentru a reincepe parcursul pozitiv intrerupt de infrangerea din etapa precedenta cu Academica Clinceni (scor 1-0).…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca ar fi foarte importanta o victorie pentru echipa sa in meciul cu FC Hermannstadt, pentru a se apropia de liderul Ligii I de fotbal, Universitatea Craiova, care a pierdut in aceasta etapa, pe teren propriu,…

- Academica Clinceni a suferit a doua infrangere din aceasta ediție de campionat, impotriva FCSB-ului, scor 0-2. Meciul s-a disputat la Calarași, deoarece stadionul din Clinceni nu este dotat cu nocturna. Antrenorul ilfovenilor, Ilie Poenaru, s-a aratat nemulțumit de rezultatul inregistrat pe tabela și…