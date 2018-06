Stiri pe aceeasi tema

- Meciul carierei pentru Simona Halep a fost ieri in direct la PRO TV! Tenismena a castigat primul Grand Slam din cariera si, dupa ce a fost invinsa de Sharapova (2014) si Ostapenko (2017), Halep aduce anul acesta in Romania trofeul de la Roland Garros, dupa ce a castigat in fata lui Sloane Stephens.

- Stere Halep s-a declarat extrem de mandru și este convins ca romanca a spart gheața și ca vor mai urma numeroase alte trofee de Grand Slam.(Cele mai bune oferte laptopuri) In finala turneului de la Roland Garros, Simona Halep a avut-o drept adversara pe americanca Sloane Stephens. Romanca a caștigat…

- Mesajul lui Darren Cahill. Antrenorul australian este unul dintre principalii artizani ai succesului Simonei Halep la Roland Garros. Dupa victoria numarului 1 WTA din finala cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, Darren Cahill le-a transmis romanilor sa sarbatoreasca acest moment special din istoria…

- Presa internationala o elogiaza pe Simona Halep, pentru performanța senzaționala realizata la Roland Garros. Liderul mondial in tenisul feminin a triumfat in finala turneului de Grand Slam de la Paris, 3-6, 6-4, 6-1 cu americanca Sloane Stephens. Cele mai importante publicatii din lume au avut cuvinte…

- Simona Halep (1 WTA) este noua deținatoare a titlului de la Roland Garros! Liderul mondial a invins-o in finala pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, dupa puțin peste 2 ore de joc, și și-a adjudecat primul trofeu de Mare Șlem al carierei dupa o revenire fabuloasa! Fostul mare tenismen Ilie Nastase,…

- Victoria de ieri a Simonei Halep in fața jucatoarei iberice Garbine Muguruza a insemnat consolidarea primei poziții in clasamentul WTA, o noua finala de Grand Slam - a patra din cariera, a treia la Roland Garros - și depașirea unei borne istorice.

- Simona Halep va disputa, sambata, finala de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens. Adversara ei s-a laudat cu un titlu caștigat, spunand ca Halep mi are astfel niciun avantaj. Ilie Nastase a reacționat. „Niciun avantaj pentru Halep pentru ca eu am un titlu, iar ea nu are nicunul”,…

- Victoria de ieri a Simonei Halep in fața jucatoarei iberice Garbine Muguruza a insemnat consolidarea primei poziții in clasamentul WTA, o noua finala de Grand Slam - a patra din cariera, a treia la Roland Garros - și depașirea unei borne istorice.