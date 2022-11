Ilie Nastase a dat prima replica in noul scandal cu soția lui, Ioana Simion. Dupa apariția in presa a unor informații, potrivit carora, fostul tenismen iși acuza soția ca a disparut de acasa cu suma de 2 milioane de euro, acesta a dat primele declarații oficiale in aceasta privinta. Bruneta deja s-a aratat lezata de acuzații, dar fostul campion al sportului alb neaga ca el ar fi fost cel are le- lansat.