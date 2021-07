Stiri pe aceeasi tema

- Veste surprinzatoare de la Hollywood! Amber Heard a prezentat-o pe fiica ei la trei luni de la naștere. Actrița a ținut totul secret, pana acum, cand a postat pe rețelele de socializare o imagine cu micuța ei in brațe. Amber Heard apare intr-o poza pe Instagram alaturi de Oonagh Paige Heard. Conform…

- In prag de divorț, Ioana și Ilie Nastase au decis sa-și continue povestea de dragoste, iar tenismenul știe cum sa o dea gata pe partenera sa. Astazi i-a lasat pe toți fara cuvinte, dupa ce a publicat un comentariu fara inhibiții la fotografia Ioanei Nastase cu nepoata ei.

- La trei luni de cand i-a intentat divorț, Ioana a revenit la sentimente mai bune. Nu vrea sa mai divorțeze de Ilie Nastase. Cei doi aveau infațișare joi, 24 iunie, la Judecatoria din Harșova. Bruneta și-a retras cererea saptamana trecuta! Reporterii Click! au aflat ca joi nu va mai avea loc nicio infațișare.…

- Mai mult decat oriunde altundeva, Ilie Nastase, 74 de ani, și-a pus amprenta la Roland Garros. A facut-o spulberand normele jocului și oferindu-i o frumusețe pe care Parisul nu o mai vazuse. Și acum, cand apare, face spectacol. Nu cu racheta, cu veselia molipsitoare Sub borul palariei panameze, dinapoia…

- Ioana Nastase (44 de ani) a depus actele de divorț de fostul jucator de tenis Ilie Nastase (75 de ani) pe 2 martie 2021. In ianuarie, Ioana a declarat ca a fost agresata fizic de omul de afaceri. Dupa ce a depus actele de divorț, fostul cuplu a continuat sa se vada. Mai mult decat atat, luna aceasta…

- Relația dintre Ilie și Ioana Nastase este extrem de tumultoasa. Aceștia se despart, se impaca, iar in momentul in care toata lumea crede ca le merge bine, iși spun iar adio. Totuși, cei doi se afla acum in plin proces de divorț, așa ca nimeni nu se aștepta ca situația sa ia o turnura neobișnuita. […]…

- Sa fie oare necazurile o cale spre impacare intre Ioana Simion și Ilie Nastase? La doar cateva luni de cand au anunțat public divorțul, fostul tenismen și inca soția lui au fost vazuți in niște ipostaze controversate, la parastasul soției bunului lor prieten Viorel Paunescu. Imaginile surprinse de paparazzii…

- Ioana Nastase (44 de ani) a depus actele de divorț de fostul jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani) in martie 2021. Cu doua luni inainte, in ianuarie 2021, Ioana a declarat ca a fost agresata de omul de afaceri. Ioana și Ilie Nastase divorțeaza deși au petrecut Paștele impreuna Potrivit apropiaților…