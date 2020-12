Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 decembrie, romanii ies din nou la vot pentru a-si alege parlamentarii. Orasele sunt impanzite de afise si pliante de campanie cu mesaje care mai de care mai „promitatoare“. Ce spun, insa, alegatorii despre cei care se vor regasi anul acesta pe buletinele de vot si promisiunile acestora?

- In cele doua zile de la inchiderea urnelor, Donald Trump a postat 18 mesaje pe Twitter, dintre care 9 au fost cenzurate. In paralel, pe Facebook au fost scrise 10 mesaje și toate au fost marcate de rețeaua de socializare, deoarece aveau informații false sau inșelatoare. “Avem un avans mare, dar ei incearca…

- Un oficial al clubului azer de fotbal Qarabag FK a fost suspendat provizoriu de UEFA, care a deschis o ancheta disciplinara privind incalcarea regulilor de baza si de conduita decenta dupa postarea pe retelele de socializare a unor comentarii la adresa armenilor, in plin conflict armat intre cele…

- Ilie Nastase a lansat un atac dur la adresa autoritaților, dupa ce a aflat ca Simona Halep are coronavirus. Fostul lider mondial nu ințelege de ce se insista pentru organizarea alegerilor parlamentare la inceputul lunii decembrie. Asta in ciuda faptului ca Romania este lovita foarte puternic in aceasta…

- Giani Kirița a rabufnit! Fostul fotbalist și-a inceput ziua plin de nervi, dupa ce muncitorii care trebuiau sa-i renoveze baia cu patru zile mai devreme au intrecut masura. Iata ce i-au furat aceștia din casa!

- Nicolas Maduro a explicat ca masura a fost luata dupa ce in tarile in care s-au redeschis scolile a inceput sa creasca numarul cazurilor de coronavirus. "Fara niciun dubiu, revenirea fizica in clase nu ajuta la tinerea sub control a pandemiei, asa ca nu va exista o intoarcere la clasa in…