Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Tarnovanu a fost degeaba „eroul” Romaniei U21 impotriva Croatiei U21, la Campionatul European. Chiar daca a avut parade de senzatie, micii tricolori au incheiat turneul final fara victorie si fara gol marcat. Portarul de la FCSB nu s-a putut bucura pentru evolutia impresionanta din Ghencea. Tarnovanu…

- Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu (54 de ani) a comentat demersul impotriva regulii U21 pe care vrea sa-l faca patronul FCSB, Gigi Becali. Joi, latifundiarul din Pipera spunea ca a discutat cu mai mulți conducatori de club din Liga 1 pentru a face o „revoluție” impotriva regulii U21, impusa…

- Marius Sumudica a reactionat dupa ce Gigi Becali a spus „l-a ambitionat” sa-l transfere pe Damjan Djokovic la FCSB. Inainte sa se finalizeze transferul, Sumudica a spus ca nu crede ca fostul jucator de la CFR Cluj va ajunge la FCSB. Gigi Becali a confirmat transferul lui Damjan Djokovic la FCSB si a…

- Gigi Becali nu mai vrea sa vanda palatul din Aleea Alexandru din București. A avut oferta concreta de 25 de milioane de euro, dar a refuzat. Omul de afaceri a acordat un interviu in care a explicat care au fost motivele care l-au determinat sa ajunga la aceasta concluzie, dupa negocieri care pareau…

- Gigi Becali vinde FCSB și daca ia titlul in Liga 1, dupa opt ani. Patronul roș-albaștrilor susține ca prețul va ramane 40 de milioane de euro. Mai mult, Becali a anunțat și ca are trei cumparatori, care ar fi dispuși sa plateasca 40 de milioane de euro. Simion Apreutese a fost primul care a vrut […]…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre posibilitatea ca Gigi Becali și Nelu Varga sa iasa din fotbal și sa renunțe la FCSB, respectiv CFR Cluj. Nemulțumiți de arbitrajele din ultimele partide, Gigi Becali și Neluțu Varga au amenințat ca se retrag. Ilie Dumitrescu, cel care participat la negocierile dintre…

- Giovanni Becali a facut dezvaluiri din interior despre retragerea din fotbal a lui Gigi Becali. Patronul lui FCSB a anuntat, luni, ca va accepta orice oferta de 25 de milioane de euro pe care o va primi pentru pachetul majoritar de actiuni a clubului din Berceni. Gigi Becali si-a iesit din minti dupa…

- Aflat in revenire de forma, Florinel Coman (25 de ani) a vorbit despre transferul ratat in SUA. Extrema de la FCSB a fost aproape de a ajunge in SUA, in aprilie 2020, cand era pe lista celor de la Orlando City. Gigi Becali cerea atunci 9 milioane de euro in 3 rate: 5 milioane de euro in aprilie 2020…