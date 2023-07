Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman a dezvaluit de ce a fost schimbat la pauza in meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. Desemnat cel mai bun jucator al partidei, atacantul de 25 de ani a venit cu explicatii la finalul disputei. Coman anunta ca a suferit o accidentare in momentul […] The post…

- Florinel Coman l-a anuntat pe Gigi Becali ca isi doreste sa plece cat mai repede de la FCSB. Cel mai in forma jucator al ros-albastrilor a bagat frica in fanii vicecampioanei Romaniei. „Mbappe” Coman spera sa primeasca o oferta pana la finalul acestei perioade de mercato. Atacantul in varsta de 25 de…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre cum a blocat Gigi Becali transferul lui Tarnovanu. Fostul internațional a vorbit despre suma pe care latifundiarul a cerut-o in schimbul lui Ștefan Tarnovanu, de 10 milioane de euro. Portarul celor de la FCSB a fost desemnat cel mai bun jucator din grupele EURO U21. Prestațiile…

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor Universitatea Craiova, nu a mai rezistat si a iesit in fata intr-o intervenție in direct la TV. Acesta a povestit desfașurarea „cazului Baluța”, cum au decurs negocierile cu mijlocasul de 29 de ani și de ce se simte tradat. Alexandru Baluța a avut pe masa doua oferte…

- Dupa 1-1 și 0-4 cu Man. City, șefii lui Real Madrid pregatesc o improspatare a lotului. Cotidianul AS dezvaluie și cateva dintre țintele clubului blanco pentru sezonul viitor, dar și cu bataie mai lunga, pentru 2024/2025. Eșecul usturator suferit de la Real Madrid pe „Etihad”, in returul semifinalelor…

- Risto Radunovic a avut prima reactie dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Gigi Becali s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul. David Miculescu (28), Ovidiu Popescu (74) si Andrei Cordea (79) au marcat golurile ros-albastrilor. Florinel Coman a…

- Dan Petrescu l-a intrerupt pe Adrian Mutu in timpul interviului, dupa Rapid – CFR Cluj 3-1, meci care a contat pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1! Dan Petrescu a plecat imediat la vestiare, dupa ultimul fluier al meciului, fara sa-l salute pe omologul sau de la Rapid, Adrian Mutu. Dan Petrescu…

- Elias Charalambous s-a declarat cucerit de Octavian Popescu si Florinel Coman la finalul derby-ului FCSB – Farul, scor 2-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la FCSB a reusit sa castige primul sau meci de pe Arena Nationala. Cipriotul adus de Gigi Becali pe banca…