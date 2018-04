Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Aiud a admis vineri cererea de liberare conditionata a omului de afaceri Ilie Carabulea condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF Carpatica."Dispune liberarea conditionata a condamnatului C.I. de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii…

- Judecatoria Aiud a admis vineri cererea de liberare conditionata a omului de afaceri Ilie Carabulea condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF Carpatica. "Dispune liberarea conditionata a condamnatului C.I. de sub puterea mandatului de executare a pedepsei…

- Sotia lui Alexander Adamescu se revolta. In direct la Romania TV, Adriana Constantinescu spune ca decizia judecatorilor britanici de astazi este una gresita si nedreapta.Mai multe detalii aici: Judecatorii englezi au decis EXTRADAREA lui Alexander Adamescu Mai mult, Adriana Constantinescu…

- In ultimii ani treburile merg cam anapoda la ANAF. La aceasta au contribuit si desele modificari ale Codului fiscal, parca prea multe in ultimii ani. De cele mai multe ori, functionarii institutiei nici nu apuca sa se documenteze in aplicarea unei legi ca ea este modificata sau abrogata. Mai mult,…

- Infrangere SOC pentru procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in instanta. Decizie de ultima ora a judecatorilor in procesul familiei Cosma. Judecatorii au acceptat inregistrarile pe care le-a adus Vlad Cosma, anunta Romania TV. Este vorba despre inregistrarile prezentate la TV in care…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi, potrivit Digi 24. Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva, anunța Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20,…

- Judecatoria Chisinau, sediul Botanica, a respins luni, 22 ianuarie, cererea inaintata de catre fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu cu privire la anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova, semnat de catre presedintele Igor Dodon. Instanta a calificat cererea ca fiind nefondata.