- Social-democrații ii aduc acuzații grave consilierului personal al primarului Nicolae Robu. Ei spun ca tanarul consilier Catalin Iapa a intrat in ședința Adunarii Generale a Acționarilor, formata din consilieri locali, foarte arogant, cu scopul de a inlocui unii membri in Consiliul de administrație…

- Administratie a fost finalizata, procedura fiind derulata conform OUG 109/2011 si in baza hotararii actionarilor din 20 decembrie 2017, prin care actionarii societatii au aprobat declansarea si mandatarea Consiliului de Administratie pentru derularea intregului...

- Joi, 31 mai, in sedinta ordinara a Consiliului Local Baia Mare va fi supus la votul proiectul de hotarare privind aprobarea formei Contractului de mandat, indicatorilor de performanta si a indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. URBIS S.A. Potrivit documentului, indemnizatia…

- Consiliul de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara are, incepand de ieri, noi membri. Aceștia au fost numiți in timpul unei ședințe a Adunarii Generale a Acționarilor a STPT, la care trei consilieri locali PSD nu au fost invitați. Este vorba de Dan Idolu, Ioan Mateescu și Lucian…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, intrunita in sedinta in data de 26.04.2018 prima convocare , la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80.6718 din capitalul social, si cu 81.0258 din totalul drepturilor de vot, aferente unui…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 3 din 7 februarie 2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu prin care s au decis urmatoarele: Articolul 1 Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba numirea a 2 doi membri…

- 'In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, Transgaz informeaza pe toti cei interesati ca actionarul majoritar, statul roman prin Ministerul Economiei, a transmis propunerea de proiect de hotarare…

- Patria Bank, banca rezultata in urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta-Patria Bank, imprumuta 5 milioane euro de la actionarul majoritar, EEAF Financial Services BV, avand o maturitate de sase ani, cu rambursare intr-o singura transa la scadenta, pentru a-si…