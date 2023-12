”Maine dimineata, in jurul orei 10.00, se va deschide circulatiei pasajul rutier subteran de pe drumul de legatura dintre comuna Santandrei si zona Cazaban din Oradea. Dupa ce timp de mai multe luni circulatia a fost deviata, in aceste zile se executa ultimele lucrari: semnalizarile rutiere, montarea bordurilor de la marginea pistei de biciclete si legarea la sistemul de evacuare a apelor pluviale”, anunta, luni, presedintele CJ Bihor. Ilie Bolojan precizeaza ca pasajul are o inaltime de 5 metri, doua benzi de circulatie de 3,5 metri latime fiecare, o pista de biciclete si un trotuar late de peste…