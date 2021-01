Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 4,71 persoane la mia de locuitori, in scadere fata de ziua de marți, 12 ianuarie (4,76). O rata de incidența de peste 4 la mie inregistreaza și județul Timiș (4,13). In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 700. Romania inregistreaza peste 4.200 de cazuri noi, conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica. Rata de infectare ramane cea mai ridicata in județul Ilfov, ajungand la 4,71 la mia de locuitori. In acest moment, județul Timiș mai raporteaza o rata de infectare de peste 4…