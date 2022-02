Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12.319 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 148 de decese, dintre care doua anterioare intervalului de referinta, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). “Conform datelor existente la nivelul…

- Orasul Otopeni are in continuare cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov, aceasta fiind, sambata, de 38,25 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta (38,68). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rata pandemiei in orașul Otopeni depașește 42 de cazuri la mia de locuitori. Potrivit datelor oficiale publicate duminica, 6 februarie 2022, orașul Otopeni are cea mai mare incidența Covid din județul Ilfov. In Otopeni, incidența a ajuns la 42,28 cazuri la mia de locuitori. Cu o zi inainte, sambata,…

- Localitatea Otopeni are, in continuare, cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov, ajungand la 40,39 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand acest indicator era 38,7.

- Localitatea Otopeni are in continuare cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov - 29,81 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost inregistrata valoarea de 27,5.

- Localitatea cu cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov este Otopeni. Incidența a ajuns la 25,67 la mia de locuitori, in crestere fata de vineri, cand a fost inregistrata valoarea de 21.9.

- Localitatea Snagov are cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19 din Ilfov, de 3,84 la mia de locuitori, potrivit informatiilor publicate, sambata, pe site-ul Institutiei Prefectului. O incidenta de peste 3 la mia de locuitori este inregistrata in inca doua localitati, Otopeni (3,20)…

- Localitatea Snagov din judetul Ilfov are o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 3 la mia de locuitori, potrivit informatiilor publicate, miercuri, pe site-ul Institutiei Prefectului, potrivit Agerpres. Incidenta peste 1 la mia de locuitori este inregistrata in 12 localitati, valori mari fiind…