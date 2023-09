Ilegalități depistate la vamă Trei persoane au fost depistate la trecerea frontierei de stat cu acte falsificate. Cazurile au fost notificate in punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița și Palanca-Maiaki-Udobnoe, fiind cercetați un conațional și doi cetațeni straini, anunța Noi.md Primul documentat, un tinar din Ucraina, s-a prezentat la PTF Leușeni pe direcția ieșire din țara, avind drept scop de a ajunge in Polonia Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce OPPO a avut probleme in tari ca Germania sau Franta, avand telefoanele interzise la vanzare, iata ca si Xiaomi se loveste de o piedica neasteptata. Se intampla in Finlanda si motivul e complet diferit. Daca OPPO are probleme din cauza brevetelor, ei bine Xiaomi are probleme in Finlanda din motive…

- Sute de fermieri bulgari au ieșit, luni, sa protesteze, cu tot cu utilaje, la Ruse și in alte localitați de la granița cu Romania. Protestul lor are o dubla motivație: Comisia Europeana a ridicat, vineri, interdicțiile la importul de produse agricole din Ucraina in cinci state europene – Romania, Bulgaria,…

- Generalul a argumentat ca NATO, ca organizație cu un tratat nuclear, ar trebui sa fie mai proactiva și mai puternica in fața Rusiei. El a menționat ca in deceniile '70 și '80, o treime din bombardierele B-52 erau in aer in mod constant, echipate cu arme nucleare și cu piloți pregatiți sa intervina.…

- Polonia si alte tari europene ar putea primi o mulțime de cereri de extradare pentru barbatii apți de razboi care au fugit din Ucraina dand mita. Unii ucraineni sunt deja predati de Polonia serviciilor ucrainene, scrie cotidianul polonez „Rzeczpospolita”, potrivit News.ro.Kievul ia in considerare urmarirea…

- Organismele de supraveghere ucrainene sunt nemulțumite ca propunerea lui Zelenski de a asimila corupția in timp de razboi cu tradarea va oferi mai multa putere serviciului de securitate al statului, care ii este subordonat președintelui, scrie Politico.Decizia președintelui Volodimir Zelenski de a asimila…

- Romania și alte patru țari UE cer Uniunii Europene sa le permita prelungirea interdicției de import pentru cereale din Ucraina pana la finalul anului 2024. Cele cinci țari care fac aceasta propunere sunt Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania și Slovacia. Informația privind solicitarea acestor țari a fost…

- Doi șoferi cu permise de conducere falsificate au fost identificați la trecerea frontierei moldo-ucrainene. Unul din cei documentați ar fi cumparat permisul, iar al doilea a declarat ca și l-a perfectat legal la autoritațile de competența. Cazurile au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in punctul…

- Poliția de Frontiera informeaza ca PTF comun Palanca-Maiaki-Udobnoe inregistreaza trafic majorat de calatori și mijloace de transport, pe ambele sensuri de deplasare. Cetațenii sunt indemanți sa opteze din timp pentru un alt punct de trecere.