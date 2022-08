Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Inațu este un tata cat se poate de Mandru. Jasmina, fiica lui, a implinit astazi 17 ani, iar cu aceasta ocazie prezentatorul TV i-a transmis acesteia un mesaj emoționant. Vedeta a publicat o fotografie in care apare alaturi de intreaga familie și a lasat emoțiile sa iși sa iși faca treaba pentru…

- Selena Gomez a implinit 30 de ani azi, 22 iulie 2022. Celebra vedeta americana a schimbat prefixul, iar varsta de 30 de ani a prins-o intr-o perioada plina de succes pe plan profesional. In mod cert, starul are ce sa sarbatoreasca alaturi de prietenii ei celebri, printre care se numara și Taylor Swift.

- Laura Cosoi e cea mai fericita mamica, asta deoarece in urma cu doar o zi a fost externata din maternitate și a ajuns acasa, acolo unde o așteptau fetițele sale mai mari, dar și soțul ei. Astazi impreuna au mers la biserica, iar actrița a postat imagini de-a dreptul emoționante alaturi de intreaga familie.

- Tily Nicuale considera ca actorii nu sunt platiți la adevarata lor valoare, astfel ca a renunțat sa mai joace in seriale. Actrița s-a dedicat mai mult vieții de familie, astfel ca prioritațile ei s-au schimbat in ultimii ani. Mulți așteptau ca Tily Niculae sa se intoarca sa joace in seriale, insa ea…

- Feli Donose a impinit 36 de ani pe 15 iunie, iar de ziua ei, artista a petrecut alaturi de public și de familie, care i-au fost alaturi la spectacolul pe care l-a susținut. Celebra artista se rasfața departe de casa, alaturi de familie și prieteni apropiați. Cu fetița ei, Nora Luna, a trecut printr-o…

- Vedeta a Kanal D, Denise Rifai are un nume tot mai pronunțat in high life-ul autohton datorita emisiunii sale cu abordare editorial indrazneața. Bruneta (36 de ani) nu ascunde ca are o condiție financiara buna dincolo de salariul sau, și ca se trage dintr-o familie instarita și influenta insa nu s-a…

- Loredana Groza iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani implinește indragita artista, dar și cum va petrece cu ocazia unei zile atat de importante. Vedeta are planuri mari pentru aceasta seara. Ce mesaj a postat in mediul online.

- Celebrul actor de la Hollywood, Johnny Depp, a implinit 59 de ani. Vedeta peliculei ‘’Pirații din Caraibe’’ este nascut la data de 9 iunie 1963 și a avut o viața destul de tumultoasa pe plan sentimental. Vedeta tocmai ce a incheiat un mariaj care a durat doi ani. Acesta a fost impreuna cu Amber Heard…