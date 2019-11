Stiri pe aceeasi tema

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc luni, 9 decembrie, de la ora 19:00, „Regal Vienez", concert extraordinar de Craciun, susținut de Ukrainian Radio Symphony Orchestra. Prețul biletelor este 150 de lei și 120 de lei pentru elevi, studenti si pensionari. Biletele ...

- Sambata, 9 noiembrie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt invitati sa se destinda la spectacolul cu opera comica „Barbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, pe un libret semnat de Cesare Sterbini. Rossini a compus aceasta lucrare in numai doua saptamani, pe cand avea…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 31 octombrie 2019, ora 18:30 opera semi-stage "Turandot" de Giacomo Puccini. Regia poarta semnatura lui Stefan Neagrau, scenografia a fost realizata de Viorica Petrovici, iar conceptul video de catre Andreea Bitulescu. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul…

- Festivalul International de Opera, Opereta si Balet aduce, pe scena Operei Brasov, sambata seara (26 octombrie 2019), incepand cu ora 18.30, cel mai cunoscut spectacol de balet – „Lacul lebedelor”, pe muzica de P.I. Ceaikovski. Productia va fi prezentata de Teatrul National de Opera si Balet…

- Concertul simfonic al Filarmonicii Brasov, de joi seara (10 octombrie 2019), va fi unul aparte. Astfel, la Sala Patria, de la ora 19.00, brasovenii sunt invitati la un concert ce se va afla sub bagheta dirijoarei Antonella Bona, avandu-l ca invitat pe pianistul Marcello Mazzoni. Pentru prima…

- Opera Nationala Bucuresti (ONB) deschide, sambata, stagiunea 2019-2020 cu premiera spectacolului "Samson si Dalila" de Camille Saint-Saens. Potrivit unui comunicat al ONB transmis AGERPRES, reprezentatiile cu titlu de premiera vor avea loc pe 5, 6 si 8 octombrie, incepand cu ora 18,30. Regia spectacolului…

- Focoasa tiganca „Carmen” va fi o superba rusoaica, sambata, la Brasov. Celebra opera va fi pusa in scena cu invitati surpriza, in deschiderea Festivalului International de Opera, Opereta si Balet 2019! Sambata, 5 octombrie, de la ora 18.30, in Sala Operei, melomanii sunt asteptati la spectacolul…

- Sambata, 21 septembrie 2019, de la ora 18.30 (la Sala Operei) Opera Brașov programeaza una dintre cele mai recente premiere ale sale, „Rigoletto” de Giuseppe Verdi, care, in actuala montare, a vazut luminile rampei cu prilejul Festivalului Internațional de Opera, Opereta și Balet de anul trecut.…