- Dinamo a anunțat ca a pus in vanzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, programat in etapa #23 a Superligii. Sambara, 27 ianuarie, va avea loc derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Partida se va juca pe Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii. Prețul biletelor la Dinamo - Rapid „Cainii” au anunțat…

- Echipa FCSB a invins, duminica dimineata, cu scorul de 3-1, formatia LASK Linz, intr-o partida amicala disputata in Turcia.Pentru FCSB au punctat Luis Phelipe, Florinel Coman si David Miculescu. FCSB va disputa prima partida oficiala din 2024 pe 22 ianuarie, pe Arena Nationala, impotriva celor…

- Dupa oi și urși, pe drumurile din Romania a fost zarita, mai nou, și o camila. Un șofer a avut parte de o apariție cu totul inedita, in timp ce se afla la volanul mașinii, pe un drum din Cluj. In fața ochilor i-a aparut o camila. Lesne de ințeles, omul a pus repede mana […] The post Apariție surprinzatoare…

- Uscatorul de maini dintr-o baie a luat foc pe Arena Naționala, in timpul primei reprize din FCSB - FCU Craiova. Duelul dintre FCSB și FCU Craiova, din runda cu numarul 16 a Superligii, a strans peste 9.000 de spectatori pe Arena Naționala. Incidentele intre spectatori au lipsit, doar protestul Peluzei…

- Rapid a caștigat meciul impotriva FCSB-ului, scor 2-1, in derby-ul desfașurat pe Arena Naționala. Partida din etapa a 15-a a Superligii a atras un numar de 40.563 de spectatori, insa au avut loc și incidente, iar Jandarmeria a anunțat recent sancțiunile impuse in acest caz.Au fost date 25 de amenzi,…

- Dinamo și Poli Iași au remizat pe Arena Naționala, scor 0-0, in etapa #14 a Superligii. „Cainii roșii” au bifat al optulea meci consecutiv fara victorie și raman pe penultimul loc, in timp ce ieșenii s-au apropiat la 3 puncte de play-off. Silviu Lung Jr (34 de ani) a vorbit la finalul partidei despre…