Stiri pe aceeasi tema

- Cuza, pe numele sau real Adrian Popescu, este un artist foarte cunoscut in Romania. Puțini știu, insa, cum arata acesta in copilarie. Iata ce imagine de acum 22 de ani a publicat pe rețelele sociale!

- Cea mai noua editie de la „Te cunosc de undeva!” a fost castigata de catre cuplul Ilona Brezoianu si Florin Ristei cu o super transformare in Cher. Explozie de culoare, energie și transformari neașteptate in cea de-a cincea gala „Te cunosc de undeva!”. Gheața a fost sparta de echipa formata din Ilona…

- Cea de-a cincea gala Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzata sambata aceasta de la ora 20:00 pe Antena 1, i-a pus in mare dificultate pe baieții de la Noaptea Tarziu. Ruleta a decis In ediția trecuta o transformare care a intrecut toate așteptarile și anume duetul asiatic Shanzhui Zuhe. Pe langa…

- Mihai Radu, caștigatorul sezonului 12 iUmor, a impresionat telespectatorii cu umorul sau autentic in marea finala a show-ului. Concurentul a luat cu asalt scena și a facut cele mai savuroase glume despre viața de taximetrist, insa foarte puțini sunt cei care știu cine este el și cum a devenit celebru…

- Ionuț Rusu și Anisia Gafton formeaza una dintre cele mai savuroase perechi de la Te cunosc de Undeva sezonul 17. Cei doi sunt foarte haioși și au demonstrat asta inclusiv in show-ul UNU la 1, unde au raspuns la cele mai nebune provocari.

- Emi si Cuza, tinerii talentați care au cucerit Youtube-ul, au facut show total in prima ediție a sezonului 17 Te cunosc de Undeva! Cuza de la Noaptea Tarziu s-a transformat in Connect-R și a șocat, la propriu, cu interpretarea unu-la-unu. Cum suna piesa Rita cantata de Connect-R și Smiley in varianta…

- Chiar inainte de filmarile pentru prima gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, Emi, partenerul lui Cuza pe scena transforming show-ului de la Antena 1, a ramas fara voce.

- Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! este un sezon al duetelor, iar Jazzy Jo și Zarug formeaza unul dintre ele. In timp ce Zarug a devenit mai cunoscut odata cu participarea lui la Asiia Express, Jazzy Jo este foarte cunoscuta in lumea muzicala, participarea ei de anul trecut la X Factor fiind…