- Ziua victoriei, ziua eliberarii, ziua ocupației, a comemorarii, sau zi de doliu? Data de 9 mai este probabil una dintre cele mai controversate pentru populația Republicii Moldova, care provoaca discuții, certuri și acuzații reciproce, atât între cetațeni, dar și printre politicieni.…

- Acum fix 75 de ani, la 7 mai 1945, Germania nazista capitula la Reims. Stalin si-a dorit propriul moment de glorie si a mai cerut un act de capitulare, pentru a doua zi, la Berlin. O noua era incepea pe ruinele uneia care adusese deja lacrimi necontenite.

- O comisie a parlamentului polonez si-a finalizat raportul referitor la pagubele provocate Poloniei de catre Germania nazista in cel de-al Doilea Razboi Mondial, insa documentul va ramane deocamdata secret, transmite marti DPA. Munca a fost finalizata, insa seful comisiei, Arkadiusz Mularczyk, membru…

- O comisie a parlamentului polonez si-a finalizat raportul referitor la pagubele provocate Poloniei de catre Germania nazista in cel de-al Doilea Razboi Mondial, insa documentul va ramane deocamdata secret, transmite marti DPA.Munca a fost finalizata, insa seful comisiei, Arkadiusz Mularczyk,…

- Nu toata presa britanica saluta necondiționat venirea muncitorilor sezonieri din Romania pentru a salva recoltele de fructe și legume de pe campurile din Regat. Un expert in migrație atrage atenția asupra pericolelor pe care le presupune aducerea de muncitori sezonieri din Europa de Est.Zborurile charter…

- Publicatia britanica Daily Mail, care in trecut critica migrantii romani care veneau in Marea Britanie, a publicat joi un articol prin care ii lauda pe muncitorii sezonieri veniti din Romania sa salveze recoltele britanicilor. In urma cu doar cativa ani, Daily Mail critica „valul” de migranti romani…

- Ca parte a luptei impotriva virusului Germaniei, oamenii de știința folosesc anticorpi la participanții testati pentru a afla care dintre ei au avut boala și s-au vindecat, relateaza Der Spiegel, citat de Daily Mail. Echipa intenționeaza sa testeze 100.000 de oameni simultan, eliberand documente…

- Romania este unul dintre micii poluatori ai Europei si una dintre campioanele reducerii de Emisii de Gaze de Sera (GES). Angajamentul Uniunii Europene pentru anul 2020 a fost de reducere a emisiilor GES cu 20% pana in anul 2020 comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990 si realizase deja, in 2017,…