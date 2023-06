IKEA formează lucrătorii din call centere pentru a deveni consilieri de design interior In aprilie, IKEA si-a extins serviciile de design interior in Marea Britanie si Statele Unite, dupa lansari anterioare in anumite parti ale Europei, Australia, Emiratele Arabe Unite si in alte regiuni. In Marea Britanie, clientii platesc 25 de lire sterline (31,44 USD) pentru un apel video de 45-60 de minute pentru a primi sfaturi de design interior si lista de produse sugerate si pot plati 125 de lire sterline pentru trei consultatii de proiectare a spatiului de lucru, un plan de etaj si imagini 3D. Ingka spune ca a instruit 8.500 de lucratori din call centere drept consilieri de design interior,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

