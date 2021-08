IGSU: Pompierii români aflaţi în Grecia vor fi dislocaţi luni pentru stingerea incendiilor în Kryftes şi Vilia Fortele si echipajele romane de pompieri aflate in Grecia vor fi dislocate in doua zone distincte - Kryftes si Vilia, dupa ce, duminica, au actionat in Attica, unde incendiul nu se mai manifesta cu flacara deschisa, iar misiunile ce le-au fost alocate sunt in principal de supraveghere, monitorizare si lichidarea eventualelor focare izolate. "La solicitarea ofiterului de legatura elen, fortele si mijloacele romane vor fi dislocate in doua zone distincte, respectiv zona Kryftes si zona Vilia. Opt autospeciale de stingere, trei cisterne, un camion de interventie cu rezerva de apa, un UTV, cinci autospeciale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

